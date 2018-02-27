Платежные терминалы, установленные в торговых точках Райффайзенбанком, дважды списали деньги с карт совершавших покупки клиентов других финучреждений, сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка .

На данный момент техническая ошибка устранена.

«В результате технической ошибки были задвоены некоторые операции, проведенные в POS-терминалах нашего банка по сторонним картам платежной системы Visa. Причины были выявлены специалистами и устранены. Средства по задвоенным операциям будут возвращены в полном объеме. В зависимости от банка-эмитента карты срок возврата составит около трех дней», — говорится в сообщении.

Ранее на повторное списание денег с карт жаловались клиенты Сбербанка.