Правительство РФ согласовало переход ВТБ к равным дивидендным выплатам по обыкновенным и привилегированным акциям. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, сообщает ТАСС.

«Да, в правительстве согласовано. <...> Может, еще не поступало (в ВТБ. — Прим. ред.). Было обращение ВТБ к руководству правительства, и руководство правительства поддержало», — сказал он.

Накануне заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос сообщил в ходе телефонной конференции, что группа ВТБ прорабатывает с правительством РФ, своим основным акционером, вопрос выравнивания дивидендной доходности по всем типам своих акций — обыкновенным и привилегированным. Моос отмечал, что такая мера позволит увеличить доходность по обыкновенным акциям.

Акционеры ВТБ на общем годовом собрании 26 апреля 2017 года приняли решение о выплате дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям на общую сумму 15,164 млрд рублей. На выплату дивидендов по «префам» первого типа выделено 11,129 млрд рублей, по «префам» второго типа — 18,1 млрд рублей.