Следователями Управления МВД России по Забайкальскому краю завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении жителя Бурятии и четверых членов подконтрольной ему организованной группы, которые обвиняются в совершении краж в особо крупном размере, а также в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и собирании и использовании сведений, составляющих банковскую тайну. Об этом сообщается на сайте МВД.

Следствием установлено, что в 2015 году обвиняемые получили неправомерный доступ к электронным счетам забайкальцев, открытым в читинском филиале одного из банков, и, используя поддельные паспорта и приложение «Интернет-банк», перевели денежные средства на свои подконтрольные счета, а затем обналичили их в филиале банка. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленников, составил 3 млн рублей.



В настоящее время уголовное дело по статьям 158, 272 и 183 Уголовного кодекса РФ в отношении организатора и участников группы направлено в суд с обвинительным заключением.

