В Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич. По версии следствия, он входил в преступную группу, которая растратила более 1 млрд рублей из средств вкладчиков банка, пишет «Коммерсант».

Волосевич был задержан 22 февраля в аэропорту Риги сразу после прилета. При проверке документов выяснилось, что Волосевич несколько лет находится в разыскной базе Интерпола по российскому запросу. Уже 23 февраля Волосевич был арестован для решения вопроса о его экстрадиции. При этом выяснилось, что у Волосевича имеется вид на жительство в Латвии, что может существенно затянуть рассмотрение запроса о его выдаче. Суд также может принять во внимание наличие у банкира и его родственников недвижимости в Риге и Юрмале.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Спустя неделю, 9 июля, следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков «Клиентского».

Как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты. Среди привлеченных известных вкладчиков, затем признанных потерпевшими по делу, оказался и глава МХТ им. Чехова Олег Табаков.

В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального аппарата ведомства.

Как установили участники расследования, весной 2014 года с помощью аффилированных с ним лиц контрольным пакетом «Клиентского» завладел легендарный советский баскетболист, неоднократный чемпион Европы и СССР, чемпион мира и бронзовый призер московской Олимпиады Андрей Лопатов. Он занял пост председателя правления, что, как говорится в деле, обеспечило бывшему баскетболисту не только возможность осуществлять «единоличное стратегическое и оперативное управление» кредитной организацией, но и разработать и осуществить преступную схему, направленную на растрату денежных средств вкладчиков.

По версии следствия, Лопатов, а также его сообщники (бывший председатель совета директоров банка Александр Кленовский, которому принадлежало 40% акций «Клиентского» (ныне находится под домашним арестом), и Волосевич) переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их. Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам. По версии следствия, именно оформлением этих бумаг занимались Волосевич и его подчиненные. Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами.

Действия фигурантов квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Лопатов числится в международном розыске.