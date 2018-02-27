Специалисты обнаружили в сети новый вирус-вымогатель массового поражения Data Keeper. Программное обеспечение шифрует файлы на компьютерах жертв, требуя выкуп в криптовалюте.

Эксперты отмечают, что вирус не меняет расширение в документах, поэтому пользователи не знают, какие именно из них заражены. Кроме того, Data Keeper может вычислить и зашифровать все общие сети, к которым получил доступ через компьютер жертвы.

Зараженные пользователи говорят, чтобы получить инструкцию для разблокировки файлов, необходимо заплатить выкуп. Если Data Keeper заражает компьютеры компании, необходимо будет заплатить, чтобы разблокировать каждый компьютер отдельно. Это означает, что простая инфекция может достигать ошеломляющих расходов для некоторых компаний, которые не имеют резервных копий, сообщает Bleeping Computer .