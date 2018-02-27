Новикомбанк, входящий в ТОП-30 банков России по активам, является клиентом Компании BSS с 2011 года и успешно использует системы ДБО BSS для юридических и физических лиц, а также специализированные системы и сервисы: «Сервер нотификации» , «FRAUD-Анализ» , «Расчетный Центр Корпорации» (РЦК)» , «BSS e-Government Gate» . Новым этапом сотрудничества стал проект обновления банка с текущей системы ДБО для частных клиентов, на современное омниканальное решение CORREQTS Retail .

Позитивный опыт сотрудничества, эффективное решение задач по дистанционному взаимодействию банка с клиентами и современные технологии определили выбор Новикомбанка. В рамках программы улучшения качества клиентского сервиса банк принял решение строить новый интернет-банк и мобильный банк на базе CORREQTS Retail от Компании BSS. Омниканальная разработка обладает рядом существенных преимуществ не только для банка, но и для розничных клиентов.

Для реализации проекта банку требовалась опытная экспертная команда, глубоко понимающая внутренние бизнес-процессы организации, и гибкое решение с широкими интеграционными возможностями. В ходе внедрения стояла нетривиальная задача интеграции системы ДБО с АБС Диасфот (веб-сервисы) и процессингом UCS, что было выполнено на базе Типового Интеграционного Решения (ТИР) Компании BSS.

На первом этапе ответственная команда провела предпроектное исследование с определением всех параметров будущей системы и ее соответствия требованиям заказчика. Далее брендировался дизайн и разрабатывалось интеграционное решение, устанавливалось программно-аппаратное обеспечение. Следующим шагом стала миграция пилотной группы и опытно-промышленная эксплуатация с участием сотрудников банка. Завершилось внедрение в январе 2018 года миграцией всех клиентов и запуском системы.

В результате Новикомбанк и его частные клиенты получили передовые интернет- и мобильный банк с выдающимся пользовательским опытом. Удобный интерфейс, новые сервисы и широчайшие возможности использования банковских продуктов и услуг определили рост качества дистанционного обслуживания. Мобильное приложение для платформ iOS и Android доступно в маркетплейсах AppStore и Google Play.

Среди ключевых преимуществ необходимо отметить:

быстрые и удобные платежи и переводы;

возможность получения актуальных данных по продуктам клиента в режиме онлайн перед совершением операций;

регулярное и своевременное оповещение клиентов о новых счетах за ЖКУ, налоги, штрафы и возможность оплаты полученных счетов без необходимости посещать отделение банка;

подбор и использование новых банковских продуктов (счета, вклады, кредиты);

гибкое управление текстами оферт для операций обслуживания и оплаты услуг с разграничением по типам документов;

погашение кредитов (плановое и досрочное);

заказ справок различных видов с разграничением по типам продуктов клиента;

механизм оповещений по каналам: sms, push, e-mail.

С внедрением системы CORREQTS Retail и переводом розничных клиентов на новые интернет и мобильный банк Новикомбанк повысил свое соответствие самым взыскательным требованиям пользователей. Это позволило не только укрепить инновационный имидж, но и усилить лояльность клиентов. Новое решение позволяет быстро вносить необходимые изменения, касающиеся доступных услуг и продуктов, воплощать в жизнь любой дизайн пользовательского интерфейса, соответствующий современным UX и UI и видению банка.

«Наши клиенты становятся более требовательными к функционалу дистанционного банковского обслуживания. Для них важно не только, чтобы эти сервисы были всегда под рукой, но и предоставляли максимальный и персонифицированный перечень банковских услуг. Мобильное приложение и обновленный интернет-банк Новикомбанка отвечают самым высоким стандартам дистанционного обслуживания и значительно упрощают доступ наших клиентов к современным финансовым сервисам», – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

«Мы приветствуем стремление Новикомбанка быть высокотехнологичной финансово-кредитной организацией и стараемся предложить лучшие промышленные практики и решения, - отметил Директор по продажам Компании BSS Виталий Патешман. – BSS благодарна банку за выбор и долгосрочное сотрудничество. Уверен, наши разработки, отраслевая экспертиза помогут банку строить успешный бизнес и предвосхищать ожидания клиентов».

АО АКБ «Новикомбанк» входит в ТОП 30 крупнейших российских банков по активам на 1 января 2018 года согласно отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является Госкорпорация Ростех

Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами. В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate , CORREQTS Retail , «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» , «FRAUD-Анализ» , «Сервер Нотификации» , чат-бот , автосекретарь , интеллектуальный коллектор и др.

Источник: Компания BSS