Норматив достаточности капитала Н1.0 по итогам января 2018 года у пяти кредитных организаций оказался ниже отметки в 10%.

С вводом новых стандартов базельского комитета, норматив достаточности капитала многих кредитных организаций опустился ниже отметки в 10% (минимально допустимое значение норматива Н1.0 до ввода новых стандартов). Согласно финансовой отчетности кредитных организаций, размещенной на сайте Банка России, по состоянию на 1 февраля 2018 года в этот список вошли следующие банки (без учета банков, находящихся в процессе финансового оздоровления): Уралкапиталбанк (8,33%, лицензия отозвана 15 февраля), Промтрансбанк (8,87%), Московский Индустриальный Банк (9,4%), Башкомснаббанк (9,95%) и Аксонбанк (9,98%).



Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ.

Напомним, что минимально допустимое значение норматива Н1.0 с 1 января 2016 года составляет 8%. Именно снижение допустимого значения до текущего уровня во многом помогает банкам соответствовать новым требованиям и стандартам «Базель III», при этом не нарушая нормативов.