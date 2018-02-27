По данным НАФИ, в 2017 году впервые с 2013 года был зафиксирован рост на объема выданных малому и среднему бизнесу кредитов на 15,4% – с 5 303 до 6 117 млрд рублей. Но его оказалось недостаточно для обеспечения положительной динамики портфеля задолженности МСП – он продолжил снижение и к концу 2017 года его объем составил 4 170 млрд рублей.

Также, в 2017 году с 14,2% до 14,9% выросла доля просроченной задолженности несмотря на то, что в абсолютном выражении объем просрочки уменьшился с 636 до 623 млрд рублей.

Доля просроченной задолженности с конца 2015 года находится в коридоре 13-15% и пока нет оснований ожидать в краткосрочной перспективе ее существенного снижения.

На долю крупных корпоративных заемщиков приходится более 60% совокупного рыночного портфеля, хотя в последние 2 года наблюдалось заметное увеличение доли сегмента кредитования физических лиц.

Доля малого и среднего бизнеса в общем кредитном портфеле продолжает последовательно снижаться. В 2017 году сегмент МСП на фоне сокращения портфеля потерял еще 1,4 п.п., в результате чего его доля составила лишь 10,1%.

Доля просроченной МСП задолженности перед крупнейшими банками составила 11,56%, у прочих банков она существенно больше – за год наблюдался прирост на 6,5% п.п., в результате показатель достиг уже критических 21,7%.

Ставки по кредитам МСП реагируют на изменения ключевой ставки, при этом их снижение в целом соответствует ее динамике.