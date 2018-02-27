Минфин России увеличит объем резервного фонда правительства за счет неиспользованных в 2017 году остатков средств федерального бюджета. Благодаря распоряжению правительства резервный фонд пополнится на 150,928 млрд рублей.



Согласно документу Кабмина, в 2017 году неиспользованные остатки средств федерального бюджета, «образовавшиеся в связи с неполным использованием дотаций бюджетам субъектов РФ в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций» составили 36,7 млрд рублей. Средства, оставшиеся от неиспользованных субсидий субъектам РФ, достигли 32 млрд.

Также в документе отмечается, что средства, «предусмотренные на финансовое обеспечение реализации мероприятий программы содействия созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» составили 0,6 млрд рублей.