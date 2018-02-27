Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что передача кредитов и соответствующего им капитала будет добровольной.
Министерство финансов не обсуждает внесение конкретных банков, которые должны будут передать часть оборонных кредитов, в законопроект о работе Промсвязьбанка как опорного банка для ОПК. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Совета Федерации, передает RNS.
«Нет. Там будет привязано к тому, исполняет банк работы по гособоронзаказу или не исполняет», — сказал он.
Моисеев подчеркнул, что передача кредитов и соответствующего им капитала будет добровольной.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам, что Промсвязьбанк может получить оборонные кредиты на 1 трлн рублей. Кроме того, обсуждается передача капитала, соответствующего объему передаваемых активов.
Сбербанк и ВТБ выступили против возможной передачи кредитов и капитала Промсвязьбанку. Принадлежащий «Ростеху» Новикомбанк заявил, что речи о передаче кредитов оборонных предприятий не идет.
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