В Минфин обратилась общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» с предложением рассмотреть вопрос о налоговой амнистии для юридических лиц. В ведомстве заявили, что готовы освободить предпринимателей от санкций за неуплаченные налоги, а вопрос полного списания безнадежных платежей требует проработки.

По словам главы организации «Опора России» Александра Калинина, за последние десять лет много долгов по налогам, штрафам и пеням образовалось не только у ИП, но и у предприятий малого бизнеса — многим из них начислены долги по налогам, которых уже давно нет.

«Мы обратились в Минфин, поскольку за последние 10 лет не только у индивидуальных предпринимателей, но и у предприятий малого бизнеса накопилось много долгов по налогам, штрафам и пеням, — цитируют «Известия» Александра Калинина. — Их взыскать невозможно. Мы предлагаем их просто списать, так же как это было сделано для ИП».

В Минфине готовы освободить предпринимателей от санкций за неуплаченные налоги.

В ФНС, в свою очередь, сообщили, что порядок признания недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списания установлен действующим налоговым законодательством.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) также обсуждается вопрос списания безнадежных налогов с юрлиц.

Руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что, хотя сценарий по списанию долгов реализован для индивидуальных предпринимателей, в отношении компаний есть довод против.