Банк для консолидации «плохих» активов будет создан на базе одной из кредитных организаций, которые санируются через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС .

«Банк «плохих» долгов будет создаваться не внутри «Открытия», а внутри Центрального банка. Действительно, предлагается, что один из санируемых сейчас ЦБ банков будет банком «плохих» активов», — сказал Моисеев.

Ранее глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью агентству Reuters назвал наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации «плохих»