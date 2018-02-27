Сертифицированные запросы на покупку венесуэльской криптовалюты еl рetro поступили от клиентов из 127 стран с момента старта продаж цифровой валюты в южноамериканской стране. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, говорится на официальном сайте правительства Боливарианской Республики, передает ТАСС .

«Еl рetro — это будущее Венесуэлы и мира. [Эта криптовалюта] связана с будущим экономики, производства и финансами в нашем регионе», — заявил Мадуро, выступая на церемонии в венесуэльской столице Каракасе. Он уточнил, что в общей сложности более 87,2 тыс. пользователей представили запросы на покупку криптовалюты, из которых 3,52 тыс. — предприятия, а 83,76 тыс. — физические лица.

Как уточнил Мадуро, предложения о покупке еl рetro поступили, в частности, из Австралии, Германии, Белоруссии, Бразилии, Кубы и Испании. Среди заказчиков также фигурируют клиенты из США, Франции, Саудовской Аравии и других стран мира.

Еl рetro — собственная венесуэльская криптовалюта, поступившая в продажу 20 февраля, стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. В начале прошлой недели Мадуро сообщал, что инвесторы выразили желание приобрести криптовалюту на 735 млн долларов. Глава государства разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в еl рetro за все их услуги, включая покупку топлива. Кроме того, криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также в сфере туризма.