Портфель кредитов, выданных малому и среднему бизнесу Операционным офисом «Ижевский» Банка ЗЕНИТ (входит в состав Банковского центра ВОЛГА), преодолел отметку 500 млн рублей.



На текущий момент каждый 2-й рубль, выданный Банком юридическим лицам в Республике Удмуртия, приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. Всего клиентами Банка в Республике являются несколько сотен юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и свыше 5,5 тыс. физических лиц.



С 2013 года Банк сотрудничает с Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики. В рамках этого сотрудничества клиенты Банка ЗЕНИТ смогли получить свыше 430 млн рублей финансирования под поручительство Фонда.



«В настоящее время в Банке ЗЕНИТ действуют различные программы кредитования и расчетно-кассового обслуживания для предприятий МСБ, которые учитывают потребности предприятий из различных отраслей экономики. Мы постоянно совершенствуем продуктовую линейку для бизнесменов и регулярно запускаем специальные предложения», — прокомментировал начальник операционного офиса «Ижевский» Банка ЗЕНИТ Степан Кириченко.