Компания «НОРБИТ» пополнила продуктовый портфель специализированным программным обеспечением для банков FIS Platform, универсальным инструментом для быстрой разработки различных бизнес-приложений.

Платформа обладает высокопроизводительной масштабируемой архитектурой. FIS Platform в качестве базы данных может использовать любую реляционную систему, например, Oracle, PostgreSQL, MSSQLServer. С помощью FIS Platform банк может конструировать ИТ-архитектуру под свои потребности и управлять стоимостью решений, выбирая подходящие альтернативные варианты. Платформа включена в реестр отечественного ПО и полностью соответствует требованиям программы импортозамещения, говорится в сообщении группы компаний «Ланит».

«ФИС» предлагает готовые решения на FIS Platform, среди них: кредитный фронт-офис, система поддержки принятия решений, электронное досье, CRM-система, сollection-система и многие другие.

CRM-система способна задействовать все каналы коммуникаций с клиентами – от звонков и SMS до социальных сетей. Система может использоваться в качестве универсального фронта, а также поставляться с модулем collection (взыскания проблемной задолженности) и кредитным конвейером.

FIS Collection - программное обеспечение для работы с просроченной задолженностью. Оно включает обширные библиотеки процессов по всем стадиям работы с проблемными долгами в рамках одного продукта: pre-collection, soft, hard, legal, мониторинг и управление залогами.

FIS Factoring создано для оптимизации факторинговых услуг. Система позволяет гибко настраивать интеграцию, процесс, параметры услуг и включает девять основных модулей: контрагенты, договоры и контракты, поставки и реестры, комиссии, лимиты, стоп-факторы, платежи и погашение задолженности, операции и транзакции, отчеты.