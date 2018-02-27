Функционал решения:

  • Взаимодействие с системой «Контур.Фокус» (по запросу или по расписанию).
  • Хранение данных о результатах выполненных проверок.
  • Автоматическая проверка при вводе клиента в ПрограмБанк.АБС, является ли данное физическое лицо банкротом.
  • Проверка любого физического лица на банкротство в ручном режиме.
  • Возможность выбора реквизитов, по которым будет выполнена проверка на банкротство.
  • Отчетность — перечень банкротов среди всех контрагентов банка, перечень лиц, которые стали банкротами за указанный период.

Выявление банкротов среди клиентов и потенциальных клиентов позволяет снизить риски банка и принять своевременные меры к возврату просроченной задолженности.

Справочная информация

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 28 лет.
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков —  ПрограмБанк.ФронтОфисПрограмБанк.АБСи  ПрограмБанк.БизнесАнализ, системы для инвестиционных компаний —  Програмбанк.Инвест, страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование, и микрофинансового рынка —  ПрограмБанк.КредитМикро.

Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения —  IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем  Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».

Среди клиентов: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк