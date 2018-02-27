Новый модуль «Учет банкротов» решения « ПрограмБанк.АБС » предназначен для выявления банкротов среди потенциальных и действующих клиентов Банка, их руководителей, представителей, бенефициарных владельцев, а также иных физических лиц.

Функционал решения:

Взаимодействие с системой «Контур.Фокус» (по запросу или по расписанию).

Хранение данных о результатах выполненных проверок.

Автоматическая проверка при вводе клиента в ПрограмБанк.АБС, является ли данное физическое лицо банкротом.

Проверка любого физического лица на банкротство в ручном режиме.

Возможность выбора реквизитов, по которым будет выполнена проверка на банкротство.

Отчетность — перечень банкротов среди всех контрагентов банка, перечень лиц, которые стали банкротами за указанный период.

Выявление банкротов среди клиентов и потенциальных клиентов позволяет снизить риски банка и принять своевременные меры к возврату просроченной задолженности.

Справочная информация



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 28 лет.

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис , ПрограмБанк.АБС и ПрограмБанк.БизнесАнализ , системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест , страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование , и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро .



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».



Среди клиентов : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк