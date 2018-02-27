Новый модуль «Учет банкротов» решения « ПрограмБанк.АБС» предназначен для выявления банкротов среди потенциальных и действующих клиентов Банка, их руководителей, представителей, бенефициарных владельцев, а также иных физических лиц.
Функционал решения:
- Взаимодействие с системой «Контур.Фокус» (по запросу или по расписанию).
- Хранение данных о результатах выполненных проверок.
- Автоматическая проверка при вводе клиента в ПрограмБанк.АБС, является ли данное физическое лицо банкротом.
- Проверка любого физического лица на банкротство в ручном режиме.
- Возможность выбора реквизитов, по которым будет выполнена проверка на банкротство.
- Отчетность — перечень банкротов среди всех контрагентов банка, перечень лиц, которые стали банкротами за указанный период.
Выявление банкротов среди клиентов и потенциальных клиентов позволяет снизить риски банка и принять своевременные меры к возврату просроченной задолженности.
Справочная информация
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 28 лет.
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис, ПрограмБанк.АБСи ПрограмБанк.БизнесАнализ, системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест, страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование, и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро.
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».
Среди клиентов: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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