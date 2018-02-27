Один из крупнейших в мире инвестиционных банков — Goldman Sachs — назвал свои связи с криптовалютами и блокчейном потенциальным бизнес-риском.

Банк, который инвестирует в компании, связанные с криптовалютами, видят с их стороны более широкие риски кроме тех, которые связаны с технологиями, сообщает Anycoin .

Как говорится в его годовом отчете за 2017 финансовый год, могут возникнуть риски, связанные с технологией распределенного реестра, по ряду причин: из-за содействия клиентам, имеющим отношение к финансовым продуктам на основе DLT-технологии, таких как блокчейн или криптовалютные транзакции; из-за инвестиций в компании, разрабатывающие DLT-платформы; из-за использования данной технологии сторонними поставщиками, клиентами, контрагентами, клиринговыми центрами и другими финансовыми посредниками.

Напомним, ранее Bank of America в годовом отчете признал, что криптовалюты представляют угрозу его бизнес-модели. Риски несет необходимость дополнительных затрат на конкуренцию с новыми технологиями, включая виртуальные валюты.