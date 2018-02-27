Российский рынок откроется нейтрально на фоне разнонаправленной динамики фьючерсов на фондовые индексы азиатских, европейских и американских бирж. При этом, мы ожидаем увидеть слабую коррекцию вниз российского рынка после новых исторических высот в 2350-2370 пунктов по индексу Мосбиржи. Поводом для этого может послужить выступление нового главы ФРС США Джерома Пауэлла в 16:30 по московскому времени. Инвесторы ожидают, что глава не будет шокировать рынок сильными высказываниями относительно монетарной политики. Однако намек на ослабление темпов вызовет снижение индекса доллара, а намек на ускорение вызовет рост доллара к мировым валютам.

Еще завтра будет опубликован годовой ВВП США за IV квартал, консенсус-прогноз 2,5% против 2,6% на конец декабря 2017 года. Также приближаются парламентские выборы в Италии 4 марта, которые выступают фактором риска для евро. Поэтому в ожидании ключевых событий инвесторы могут укрепить доллар против мировых валют.