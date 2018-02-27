Доход от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2017 году составил 51,49 млрд рублей, следует из материалов на сайте Министерства финансов РФ.

«Поступившие в федеральный бюджет в 2017 году доходы от размещения средств Резервного фонда и ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 51,49 миллиарда рублей, в том числе от размещения средств Резервного фонда — 0,652 миллиарда рублей, от размещения средств ФНБ — 50,84 миллиарда рублей (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России — 0,646 миллиарда рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы — 50,19 миллиарда рублей)», — говорится в сообщении.

Совокупная доходность от размещения средств Резервного фонда и ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за отчетный период составила минус 0,10%.

«Полученные результаты обусловлены негативной динамикой в течение года котировок иностранных государственных облигаций, составляющих индексы для расчета процентов по счетам, в евро и в меньшей степени — в фунтах стерлингов в совокупности с низкими купонными ставками по указанным облигациям. Данная негативная динамика оказалась сильнее по сравнению с положительным результатом, обеспеченным по индексу облигаций, номинированных в долларах США. Причина сложившейся ситуации — переориентация инвесторов на рынки более рискованных, но и более доходных, чем суверенные облигации в евро и фунтах стерлингов, инструментов (в том числе акций) на фоне подъема мировой экономики», — пояснили в ведомстве.