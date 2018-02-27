Для предпринимателей, которые пользуются бизнес-картами Сбербанка , стали доступны бесконтактные платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Об этом кредитная организация объявила во вторник.

Сервисы доступны всем держателям таких карт, уточняют в банке. Решение о подключении принимает сам держатель. Чтобы воспользоваться бесконтактным сервисом, клиенту необходимо добавить карту Сбербанка в соответствующее мобильное приложение на своем устройстве.

Бизнес-карты Сбербанка привязаны к расчетному счету предприятия. С их помощью можно совершать покупки в магазинах или через Интернет, снимать и вносить наличные, оплачивать командировочные и представительские расходы, в том числе при поездках за границу. Теперь они позволяют проводить и бесконтактные платежи.



В частности, относительно Apple Pay, для использования которого клиент должен добавить карту в приложение Wallet на своем устройстве, Сбербанк напоминает, что данный сервис позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari сервис Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж с iPhone 6 или более новой модели либо прямо с Apple Watch, а также прикосновением пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.