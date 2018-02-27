Число интернет-краж с пластиковых карт выросло до 300 тыс., при этом размер суммарного ущерба от действий мошенников сократился до 1,05 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Информзащита» по итогам 2017 года.



Годом ранее мошенники скомпрометировали 267 тыс. карт, ущерб составил 1,08 млрд рублей. Рост числа атак на банковские карты россиян при одновременном снижении ущерба от действий мошенников в «Информзащите» объяснили тем, что граждане стали заводить больше карт и держать на них меньше денег, диверсифицируя свои расходы.

Происходящее говорит о росте финансовой грамотности населения, считает ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Кирилл Воробьев. По его словам, люди перестали использовать свои основные карты (с наибольшим количеством средств) в ситуациях, где они не могут контролировать конфиденциальность данных «пластика». Например, все больше граждан используют карты с небольшим количеством денег для оплаты покупок в незнакомых интернет-магазинах.

Эксперт направления противодействия мошенничеству центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Евгений Быковский отметил, что банки усиливают защиту счетов клиентов благодаря установке лимитов на рисковые операции. В системах противодействия мошенникам используются технологии, связанные с непрерывной обработкой большого потока данных, включая машинное обучение и нейронные сети, согласен Воробьев.

По прогнозам экспертов «Информзащиты», число интернет-краж в 2018 году вырастет на 5% и по итогам года достигнет 315 тыс., а суммарный ущерб снизится до 1 млрд рублей.