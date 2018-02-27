Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу и поступивших физлицам в РФ из-за рубежа, вырос в прошлом году в долларовом эквиваленте по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные обновленной сводки ЦБ «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2017 году» .

В 2017-м из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на 9,186 млрд долларов в эквиваленте (против 7,335 млрд в 2016-м). В страны СНГ было отправлено переводов на 7,004 млрд долларов, в страны дальнего зарубежья — на 2,183 млрд (в 2016 году эти показатели составляли 5,596 млрд и 1,739 млрд долларов соответственно).

В Россию из-за границы физлицам в 2017 году поступило переводов на 2,609 млрддолларов: 1,691 млрд из СНГ и 917 млн из дальнего зарубежья (против 2,222 млрд долларов годом ранее: 1,378 млрд из СНГ и 844 млн из дальних стран).

Отрицательное сальдо трансграничных переводов, то есть превышение сумм денежных переводов из РФ над суммами переводов в Россию, составило в прошлом году 6,578 млрд долларов (в 2016-м — 5,113 млрд).

Отдельно в декабре 2017 года показатели изменились разнонаправленно: объем переводов из РФ уменьшился с ноябрьских 767 млн до 754 млн долларов, а в Россию — увеличился с 233 млн до 247 млн.

Аналогичной была и квартальная динамика: объем отправлений из РФ уменьшился с 2,713 млрд долларов в III квартале 2017 года до 2,425 млрд в IVквартале (это произошло за счет сокращения объема перечислений в страны СНГ, в то время как объем переводов в страны дальнего зарубежья несколько вырос в квартальном выражении), а объем поступлений в Россию увеличился с 649 млн до 714 млн долларов.



Как следует из материалов Центробанка, статистика 2017 года учитывает переводы через Anelik (с января по июль), InterExpress (с января по март), Blizko, Contact, Western Union, «Золотую корону», UNIStream, «Лидер», а также через Почту России. Напомним, платежная система InterExpress официально была исключена из реестра ЦБ в середине мая 2017 года из-за отзыва лицензии у ее оператора (Интеркоопбанка), а в августе из реестра выбыла платежная система Anelik по той же причине (ее оператором выступал банк «Анелик Ру»).