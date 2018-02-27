Банк России в течение нескольких месяцев проанализирует необходимость создания тестовой площадки для партнерского финансирования, заявил советник председателя ЦБ Алексей Симановский, выступая в рамках первого Российского исламского экономического форума, сообщает ТАСС .

«Я бы достаточно осторожно высказался по поводу песочницы как таковой. Возможна ли песочница, или лучше осваивать «песчаный карьер», но в рамках действующего законодательства? Если песочница требует изменения законодательства, то какая разница: пытаться делать его под тестовую площадку или под гораздо более серьезную песчаную гору — тут я особых различий не вижу. Мы договорились посмотреть, насколько она [тестовая площадка] возможна с точки зрения действующего законодательства, а потом думать о том, возможно ли их делать. Для изучения вопроса потребуется несколько месяцев», — сказал Симановский.

Ранее зампред правления Сбербанка Олег Ганеев сообщал, что Сбербанк, Банк России и Исламский банк развития (ИБР) обсуждают вопрос создания регуляторной тестовой площадки (песочницы) для партнерского (исламского) финансирования.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с религиозными нормами ислама (в частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции). Религия запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, поэтому исламские банки не выдают деньги под проценты. Организации напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые они вкладывают средства, привлекая деньги физических лиц. Исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.