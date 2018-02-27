Бывший топ-менеджер МДМ Банка Юрий Адамович может войти в правление «ФК Открытие», говорится в материалах кредитной организации.



«Одобрить кандидатуру Юрия Адамовича для избрания членом правления «ФК Открытие». Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Адамовича на должность члена правления. Предоставить президенту — председателю правления «ФК Открытие» Михаилу Задорнову право подписания анкет, а также ходатайства о согласовании кандидатуры Адамовича на должность члена правления», — отмечается в сообщении «ФК Открытие».

В случае получения согласования ЦБ Адамович будет избран членом правления «ФК Открытие» на срок до 31 декабря 2022 года включительно.

Вопрос об одобрении его кандидатуры вынесен на собрании акционеров банка, запланированном на 27 марта.

