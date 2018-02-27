После ввода временной администрации в Промсвязьбанк его ключевые собственники братья Алексей и Дмитрий Ананьевы решили разделить активы. Алексей Ананьев забрал «Техносерв», Дмитрий Ананьев — финансовый и девелоперский бизнес. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал Алексей Ананьев.

«Мы решили поделить активы вскоре после ввода временной администрации в банк. Это было предопределено ситуацией декабря», — сказал Алексей Ананьев. Сделка, по его словам, была безденежной.



«Я сделал предложение Дмитрию и благодарен, что он это предложение принял. Мы обменялись долями в активах — это была безденежная сделка. Активы разделены исходя из того, кто чем исторически занимался. Я полностью владею и управляю группой компаний «Техносерв» и всем, что касается информационных технологий. Я вышел из акционеров «Промсвязькапитала» (Promsvyaz Capital B. V. — Прим. ред.) , передав свою долю брату, а брат вышел из акционеров «Техносерва»», — сказал Алексей Ананьев.



Дмитрию Ананьеву теперь полностью принадлежит банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексею — «Техносерв» и IT-бизнес.



«Теперь у меня 100% «Техносерва», а у брата — 100% Promsvyaz Capital. Таким образом, я больше не акционер Промсвязьбанка и «Возрождения», больше не имею отношения к финансовым активам. А группа ПСН, медиа всегда принадлежали Дмитрию, — уточнил экс-банкир.



Несмотря на то что ключевые активы принадлежали братьям поровну, каждый, по словам Алеексея, операционно отвечал за свой сегмент. «Дмитрий занимался банками и «Промсвязькапиталом», а я — «Техносервом». После того как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, я посчитал, что будет правильно, если каждый из нас будет заниматься своими активами — теми, которыми исторически и управлял», — резюмировал собеседник издания.



Напомним, Промсвязьбанк принадлежал братьям Ананьевым, через Promsvyaz Capital B.V. они контролировали около 50% банка. Однако 11 декабря прошлого года регулятор направил в Промсвязьбанк предписание досоздать более 100 млрд рублей резервов в течение трех дней, а 15 декабря объявил о санации банка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В тот же день в банк была введена временная администрация в лице УК ФКБС.