Криптовалютная биржа Bittrex сообщила, что не будет блокировать российских пользователей в связи с санкциями США.

Как пояснили в службе поддержки Bittrex в ответ на обращения пользователей, новые правила использования сервиса не имеют отношения к экономическим санкциям США. Законодательство США запрещает работать с жителями Северной Кореи, Ирана, Крыма, Сирии и Кубы.

«Кроме того, нам запрещено работать с теми людьми, в отношении которых действуют экономические санкции американского правительства. Федеральное правительство публикует списки этих лиц, и мы сверяемся с ними при открытии новых аккаунтов. Поэтому, если вы уже являетесь пользователем Bittrex, то вы не входите в этот список», – цитирует Anycoin ответ криптобиржи.

Как сообщал Банкир.Ру, Bittrex объявила о предстоящем вводе новых правил оказания услуг пользователям 26 февраля. Согласно этим правилам, с 9 марта биржа не будет обслуживать тех пользователей, которые внесены в санкционные списки Управлением по контролю за иностранными активами США либо Министерством торговли США, а также тем, кто имеет отношение к территориям, находящимся под санкциями США.