Poloniex призвана стать «ключевым элементом линейки продуктов компании».
26 февраля, платежная компания Circle объявила, что приобрела самую крупную американскую криптовалютную биржу Poloniex. Результатом этой сделки может стать узаконивание криптовалют. Приобретение нацелено на укрепление позиций фирмы как одной из ведущих компаний в отрасли блокчейн.
«Мы с гордостью объявляем, что Circle еще сильнее выразила свою приверженность новому видению глобальных финансов, приобретя Poloniex — ведущую платформу обмена криптовалют», - заявили сооснователи компании Шон Невилл и Джереми Эллайр.
Первая миссия Circle будет заключаться в том, чтобы обеспечить клиентскую поддержку, а также уделить внимание техническим проблемам, решение которых необходимо для работы платформы Poloniex. В дальнейших планах - создание надежного и мультифункционального распределенного маркетплейса, на котором будут размещены токены, представляющие всевозможные ценности: физические товары, фандрайзинг и ценные бумаги, недвижимость, предметы искусства, музыку, литературу, аренду услуг и прокатные сервисы, кредитование, фьючерсы и т. д.
В заявлении биржи Poloniex говорится, что команда торговой площадки продолжит заниматься улучшением оперативной и клиентской поддержки и повышением эффективности работы биржи в целом, сообщает Altcoin. На протяжении периода слияния биржа будет работать в обычном режиме, а их средства будут в полной безопасности.
Деятельность компании Circle из Бостона связана с торговлей криптовалютами. Ее подразделение Circle Trade является крупнейшей в США внебиржевой площадкой криптовалютной торговли. В месяц на ней обрабатывается сделок с виртуальными валютами более чем на $2 млрд с минимальным размером транзакции в $250 тысяч.
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