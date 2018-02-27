26 февраля, платежная компания Circle объявила, что приобрела самую крупную американскую криптовалютную биржу Poloniex. Результатом этой сделки может стать узаконивание криптовалют. Приобретение нацелено на укрепление позиций фирмы как одной из ведущих компаний в отрасли блокчейн.

«Мы с гордостью объявляем, что Circle еще сильнее выразила свою приверженность новому видению глобальных финансов, приобретя Poloniex — ведущую платформу обмена криптовалют», - заявили сооснователи компании Шон Невилл и Джереми Эллайр.

Первая миссия Circle будет заключаться в том, чтобы обеспечить клиентскую поддержку, а также уделить внимание техническим проблемам, решение которых необходимо для работы платформы Poloniex. В дальнейших планах - создание надежного и мультифункционального распределенного маркетплейса, на котором будут размещены токены, представляющие всевозможные ценности: физические товары, фандрайзинг и ценные бумаги, недвижимость, предметы искусства, музыку, литературу, аренду услуг и прокатные сервисы, кредитование, фьючерсы и т. д.

В заявлении биржи Poloniex говорится, что команда торговой площадки продолжит заниматься улучшением оперативной и клиентской поддержки и повышением эффективности работы биржи в целом, сообщает Altcoin . На протяжении периода слияния биржа будет работать в обычном режиме, а их средства будут в полной безопасности.

Деятельность компании Circle из Бостона связана с торговлей криптовалютами. Ее подразделение Circle Trade является крупнейшей в США внебиржевой площадкой криптовалютной торговли. В месяц на ней обрабатывается сделок с виртуальными валютами более чем на $2 млрд с минимальным размером транзакции в $250 тысяч.