Агентство по страхованию вкладов с 28 февраля начинает расчеты с вкладчиками уфимского Уралкапиталбанка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств банка, за выплатой возмещения на сумму около 5,9 млрд рублей могут обратиться порядка 10 тыс. вкладчиков, в том числе 67 вкладчиков, имеющих счета для предпринимательской деятельности, с требованиями примерно на 6,5 млн. Возмещение по вкладам будет выплачиваться в трех субъектах РФ, в том числе в Башкирии, на которую будет приходиться основная часть выплат — за ними могут обратиться порядка 9,7 тыс. вкладчиков.

В период до 28 февраля 2019 года прием заявлений на компенсации и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через банк «Уралсиб». Список доступных для получения страховки отделений банка-агента приводится на сайте АСВ.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По банковскому счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка.



Банк России отозвал лицензию у Уралкапиталбанка 15 февраля этого года. В частности, отмечалось, что проблемы в деятельности банка возникли из-за использования им рискованной бизнес-модели, которая была ориентирована на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника, и, как следствие, формирование на балансе значительного объема активов низкого качества.