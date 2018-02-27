Центральный банк России с 27 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 84,00 коп., до 55,9208 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,9224 руб., что ниже предыдущего дня на 71,17 коп.

«Стоит ожидать ослабления рубля к доллару до отметки 56,17 руб. за «американца», к евро - до 69,11 руб. за единицу европейской валюты. Повышательное движение рублевых пар стоит воспринимать как коррекцию. Полагаю, что коррекция начнется после падения цен на нефть марки Brent ниже $67,05 за баррель», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидается умеренное укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. В отличии от рынка акций, здесь сохраняется поддержка российской валюты со стороны подъема рейтинга России, прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Позитивным фактором станет закрепление нефти марки Brent в районе 67,5 доллара за баррель. В результате этого доллар уже в первые часы может вплотную подойти к годовым минимумам, установленным чуть ниже 55,6 рубля, и даже обновить их. Однако в дальнейшем нельзя исключать попыток восстановления американской валюты, которые могут пройти даже на фоне дальнейшего роста цен нефть. Это связано с окончанием налогового периода и, соответственно, снижением предложения иностранной валюты на рынке», - предупреждает аналитик.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, рубль продолжает движение к стратегической цели 52-53- руб за доллар. В случае продолжения позитива на рынках велика вероятность массового закрытия лонгов по фьючерсу, что ускорит укрепление рубля. Сегодня можно ждать продолжения роста рубля в пределах 30-40 копеек.