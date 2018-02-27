Рубль продолжает отыгрывать получение страной второго инвестиционного рейтинга, которое может побудить больше иностранных инвесторов охотнее покупать рублевые активы и, соответственно, повысить привлекательность национальной валюты, анализирует Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр».

По его словам, учитывая уход со сцены налогового периода и риски отката нефтяных котировок, а также текущие высокие позиции рубля, уже в ближайшее время может назреть риск нисходящей коррекции. Сохранение и преумножение этих позиций станет возможным, если доллар попадет под распродажи, разочаровавшись в риторике Джерома Пауэлла.

«Сейчас курс доллара активно растет и рейтинговое ралли сходит на нет. Вероятнее всего курсу доллара будет достаточно сложно опуститься ниже 55,5 рублей за единицу. Возможное снижение курса доллара ниже 55 рублей мы рассматриваем как возможность для покупок на среднесрочную перспективу», - комментирует Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн».

Как прогнозирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари, сегодня вечером ключевым маркетмейкером будет пара евро/доллар в связи с тем, что глава ФРС США Джером Пауэлл выступит с первой официальной речью в этом статусе. Он будет рассказывать конгрессу, что произошло внутри денежно-кредитной политики страны за последние полгода и, вполне возможно, даст какие-то комментарии относительно перспектив по ставке на этот год. Чем ярче будут комментарии, тем лучше для доллара США, соответственно, тем хуже для валют развивающихся стран, к которым относится и рубль.

Доллар США закроет сегодняшние торги в пределах 55,80-56,30 руб., курс евро будет находиться в диапазоне 68,70-69,75 руб.

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 28 февраля, составляют 55,67 руб. за американскую валюту и 68,65 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 25 и 27 копеек соответственно.