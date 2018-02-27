Проблемные активы Промсвязьбанка не были секретом ни для кого, заявил в интервью «Ведомостям» бывший совладелец кредитной организации Алексей Ананьев. По его словам, о том, в каком состоянии находился Промсвязьбанк, знали и ЦБ, и аудитор, и рейтинговые агентства.



«То, что у банка есть проблемы, проблемные активы, — это ни для кого не было секретом. Об этом знали и регулятор, и аудитор, и рейтинговые агентства. Эта тема постоянно заслушивалась на совете директоров. И те предложения, с которыми выходил менеджмент: роспуск резервов и решение вопроса с проблемными активами за счет использования операционной прибыли — полностью нами одобрялись», — рассказал собеседник газеты.

По его словам, понимание и осознание ситуации у совета директоров было, но был вопрос с темпами.

«Мы видели, что банк операционно прибыльный, что банк эту прибыль увеличивает и потенциал для решения накопленных проблем в перспективе-то был», — отмечает Ананьев. Однако неожиданностью стало требование регулятора в декабре срочно доформировать резервы.

«ЦБ остро поставил вопрос о доформировании резервов. На мой взгляд, существенно более тяжелая ситуация, учитывая информационный фон в банковском секторе, была с ликвидностью. К концу ноября ситуация с ликвидностью в Промсвязьбанке стала улучшаться, поэтому решение было неожиданным. Очевидно, что у ЦБ была информация, которой не владели ни я, ни совет директоров. Обсуждать действия ЦБ, а тем более их оспаривать я не буду.

В конце концов, заключил экс-банкир, проблемные активы были, это результат работы банка. «В первую очередь надо спрашивать с самих себя», — отметил экс-собственник Промсвязьбанка.

Он рассказал, что не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с рухнувшим банком, которым он не управлял, и предложил брату разделить активы.

«Вы понимаете, это правильно в той части, что я не влияю на то, что происходит с финансовыми активами. Да и раньше не влиял, — отмечает Ананьев, — только как член совета директоров банка». «Операционно никогда не участвовал», — добавил он.

В результате раздела активов Алексей Ананьев забрал «Техносерв», Дмитрий Ананьев — финансовый и девелоперский бизнес.

