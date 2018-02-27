Акционеры Промсвязьбанка не приняли решения о докапитализации Промсвязьбанка, чьи проблемы можно было решить таким образом, из-за отсутствия средств. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал бывший совладелец кредитной организации Алексей Ананьев.



«У нас не было таких средств на тот момент, для того чтобы влить их в капитал банка. И было понимание того, что капитал нужно пополнять за счет собственных заработков банка», — сказал экс-банкир. Он подтвердил информацию о том, что были идеи привлечения в капитал внешних инвесторов, об этом в интервью «Ведомостям» ранее говорил Дмитрий Ананьев.

«Да, он прав. Такие переговоры велись. Не успели», — сказал собеседник издания. Он не стал уточнять, с кем велись переговоры, считая, что теперь это неважно.

«Не думаю, что есть смысл об этом сейчас говорить. Все в прошлом. Дмитрий последние полгода сделал максимум от него зависящего, для того чтобы банк сохранить», — прокомментировал он.

Напомним, 11 декабря прошлого года регулятор направил в Промсвязьбанк предписание досоздать более 100 млрд рублей резервов в течение трех дней. В четверг, 14 декабря, рейтинговое агентство RAEX установило статус «под наблюдением» по рейтингу Промсвязьбанка «в связи с потенциальной необходимостью доформировать существенный объем резервов, что окажет значительное давление на капитал банка и угрожает банку нарушением обязательных нормативов». На следующий день, 15 декабря, ЦБ объявил о санации банка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В тот же день в банк была введена временная администрация в лице УК ФКБС.