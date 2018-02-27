За январь активы банков, раскрывавших отчетность, уменьшились на 1,4% или на 1,19 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру.

По информации, размещенной на сайте Банка России, банковский сектор в январе потерял 1,14 трлн рублей или 1,3%, а совокупный объем активов к 1 февраля 2018 года составил 84,05 трлн рублей.



Учитывая отрицательную динамику активов Сбербанка, формальным лидером по приросту активов стал ВТБ (рост на 2,4 трлн рублей или на 24,8%). Такую динамику за месяц удалось обеспечить присоединением ВТБ 24.

В январе наибольший прирост активов после ВТБ показали Газпромбанк (рост на 431,3 млрд рублей или на 7,6%), «Национальный Клиринговый Центр» (на 107 млрд или на 3,7%), Райффайзенбанк (+84 млрд или +9,6%) и Московский Кредитный Банк (+68,4 млрд, или +3,6%).

Всего за январь отрицательную динамику показали 307 кредитных организаций из 558 имеющих право на осуществление банковских операций. Крупнейшее снижение показал Сбербанк (на 269,4 млрд или на 1,1%), обогнав санируемый Промсвязьбанк (сокращение на 62,1 млрд или на 4,8%), продолжающий терять средства корпоративных клиентов. Кроме того, ПСБ за месяц показал убыток в размере 45 млрд рублей.

Также среди крупнейших банков можно отметить сокращение активов у «России» (на 56 млрд или на 6,1% за январь), РСХБ (на 34,6 млрд или на 1,1%), банка «Санкт-Петербург» (на 31,6 млрд или на 4,9%), Росбанка (на 25,2 млрд или на 2,7%), Новикомбанка (на 26,3 млрд или на 7,8%) и Альфа-Банка (на 27,3 млрд или на 1%).

В большинстве случаев основной причиной сокращения стало снижение средств на текущих счетах корпоративных клиентов и уменьшении краткосрочных депозитов юрлиц. У Альфа-Банка можно отметить и сокращение средств на счетах физических лиц в январе, у банков «Россия» и «Санкт-Петербург» — сокращение объемов привлеченных МБК.

Тем не менее, концентрация активов в крупнейших банках продолжает расти, при том, что в топ-10 по активам на 1 февраля 2018 года осталось только два банка, так или иначе не контролируемых государством.

По данным Банка России, на 1 февраля 2018 года доля пяти крупнейших банков составляла 58,6% активов сектора (против 55,5% на 1 февраля 2017 года), топ-20 формировали 79,7% (12 месяцев назад — 78,1%), топ-50 — уже 90,1% (в феврале 2017-го — 88,9%), а топ-200 — 98,5% в общем объеме (в феврале 2017-го — 98,1%).

Концентрация на крупнейших банках с доминированием «госбанков» продолжает вести рынок к снижению конкуренции и возможным новым проблемам, приводящим к вливаниям существенных объемов государственных средств для поддержки таких кредитных организаций.