Продукт «АйТи Капитал: XBRL» дал возможность для АО «СТАТУС» формировать и предоставлять регулятору XBRL-отчетность оперативно и качественно.

Новые требования Банка России по отношению к некредитным финансовым организациям по сдаче бухгалтерской, надзорной и статистической отчетности в формате XBRL вступили в силу с 1 января 2018 года.

Для выполнения новых требований регулятора АО «СТАТУС» провел анализ ИТ-систем формирования XBRL-отчетности. Компания «АйТи Капитал» была выбрана по ряду причин. Среди них – полноценная мощная система XBRL-отчетности собственной разработки, наличие внедренных решений в пилотной группе XBRL ЦБ РФ с реальным опытом формирования XBRL-отчетности, партнерство с фирмой «1С» в финансовом секторе со специализацией на рынке НФО и банках, опыт работы с большим объемом отчетных данных в крупнейших компаниях. Также в штате компании - сертифицированные по XBRL Foundation специалисты.

«Сдача отчетности в формате XBRL - это важный шаг в плановой работе по цифрофизации деятельности АО «СТАТУС» в соответствии с предъявляемыми регулятором требованиями. Для сдачи отчетности в формате XBRL мы выбрали качественный продукт наших партнеров - «АйТи Капитал», - отметил финансовый директор АО «СТАТУС» Вадим Бессонов.

«Программное решение «АйТи Капитал: XBRL» является собственной разработкой компании. Это качественный продукт, позволяющий полностью избежать ошибок при сдаче отчетности в сжатые сроки. Фактически мы можем обеспечить сквозной процесс получения первичных данных из систем-источников, провести валидацию и формирование отчетности в течение нескольких часов», - рассказал управляющий партнер «АйТи Капитал» Максим Виленский.

Для справки:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» - профессиональный участник рынка ценных бумаг. Компания с 1997 года оказывает услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии, выданной ФКЦБ России. АО «СТАТУС» является членом СРО НФА. Компания является независимым российским регистратором. АО «СТАТУС» имеет индивидуальный рейтинг надежности на уровне «ААА» (максимальная надежность), присвоенный Национальным Рейтинговым Агентством. В настоящее время АО «СТАТУС» обеспечивает ведение реестров и предлагает полный спектр услуг более 6200 акционерным обществам, расположенным в различных регионах России.

Компания «АйТи Капитал» — ведущий поставщик решений для банков и НФО на платформе «1С: Предприятие 8». Компания оказывает финансовым организациям услуги по автоматизации и консалтингу в части учёта и отчётности, XBRL, расчёта зарплаты и управления кадрами, бюджетирования и финансового контроля, управления документооборотом и других приоритетных направлений деятельности. «АйТи Капитал» — разработчик тиражных решений совместно с Фирмой «1С» для банков и некредитных финансовых организаций.

Источник: Компания «АйТи Капитал»