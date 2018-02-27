Абоненты «МегаФона» получат возможность привязать счет мобильного телефона к Apple Pay или Samsung Pay, а также выпустить виртуальную карту. Этот проект оператор связи совместно с Mastercard анонсировал на Mobile World Congress 2018 в Барселоне.

С 1 марта 2018 года абоненты «МегаФона» смогут оплачивать покупки своим смартфоном, используя баланс мобильного . Абонент может осуществить привязку в «Личном кабинете» «МегаФона». Лимит платежей составит 100 тыс. рублей в месяц. «Мы рассчитываем привлечь к использованию этого сервиса большинство пользователей Apple- и Samsung-устройств в нашей сети и тем самым значительно увеличить проникновение безналичной оплаты в России. Этим уникальным проектом мы как открываем новые возможности нашим абонентам в России, так и создаем прецедент в мировой практике. Я верю, что это позволит не просто повысить доступность использования новых платежных технологий, но и откроет новые перспективы для телекоммуникационной отрасли в части предоставления финансовых сервисов», — прокомментировал директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

Другой совместный проект c Mastercard дает возможность абонентам «МегаФона» выпустить виртуальную банковскую карту Mastercard — это можно сделать из приложения «МегаФон.Банк». Клиенты смогут получать cash back в размере 20% за каждую третью покупку, пополнять карту путем зачисления денежных средств на счет мобильного телефона и управлять счетом с помощью дистанционных сервисов. Каждый пользователь может выпустить до десяти таких карт на один мобильный счет. Карты можно раздать своим близким и контролировать расходы со своего счета.

«Виртуальную банковскую карту выпустить просто и удобно. Для этого не нужно ходить в отделение банка, заполнять анкеты или заявления, так как база абонентов «МегаФона» уже идентифицирована оператором», — отметил Кухальский.

При оплате виртуальной картой также используется технология токенизации Mastercard.



«МегаФон» и Mastercard связывает многолетнее сотрудничество, которое началось с момента запуска оператором собственной банковской карты Mastercard. Сегодня мы сделали новый совместный шаг в цифровое будущее: в новых продуктах мы придерживаемся принципа, по которому каждое подключенное к Интернету устройство может стать простым, безопасным и удобным платежным инструментом», — отметил директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в России, Белоруссии, Армении и Казахстане Михаил Федосеев.