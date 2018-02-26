Долги бывших собственников банка «ФК Открытие» перед кредитной организацией составляют сотни миллиардов рублей, диалог с ними идет трудно, заявил глава банка Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24», сообщает ТАСС .

«Диалог [с бывшими владельцами «ФК Открытие»] идет непросто. Мы с ними общаемся постоянно. Часть активов прошлых собственников поставлена на баланс и банка, и группы «Открытие». Нам, конечно, хотелось бы, чтобы это двигалось побыстрее», — сказал Задорнов.

Он отметил, что цель диалога — понять, какие активы остаются у предыдущих собственников, и договориться об их передаче в счет долгов перед банком. «Долги эти, к сожалению, измеряются сотнями миллиардов рублей», — добавил Задорнов.

По его данным, приток средств, прежде всего физических лиц, в банк «ФК Открытие» за первые три недели февраля составил приблизительно 25—30 млрд рублей. «За три недели февраля — прежде всего депозиты физических лиц — где-то еще 25—30 миллиардов мы получили», — сообщил Задорнов.

Он отметил, что восстановление потока средств началось в ноябре 2017 года. В декабре 2017-го на баланс банка вернулось около 70 млрд рублей корпоративных средств и средств физических лиц, в январе 2018-го — около 50 млрд рублей.

С августа 2017 года банк «ФК Открытие» находится на санации. С 1 января 2018 года Задорнов, ранее возглавлявший банк ВТБ 24, занимает пост председателя правления «ФК Открытие». До объявления о санации основным акционером банка был «Открытие Холдинг», совладельцем которого является Вадим Беляев.