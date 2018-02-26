Рейтинговое агентство Weiss Ratings выпустило свежую версию своего рейтинга и теперь в нем появилась криптовалюта NEO, которая получила оценку А. Пока NEO это единственная криптовалюта, которой удалось добиться таких результатов.

Как сообщает Altcoin , оценки В удостоились Cardаno (ADA), EOS, Ethereum (ETH), LISK (LSK), RIpple (XMR), Steem (STEEM), и Stellar (XLM). Рейтинг же биткоина, криптовалюты номер один по размеру капитализации, по-прежнему составляет С+.

Напомним, Weiss Ratings - независимое рейтинговое агентство, основанное в 1971, специализирующееся на оценке банков, компаний. Это также первое агентство, которое подготовило независимый рейтинг криптовалют.