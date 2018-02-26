Заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос заявил, что группа намерена исполнить поручение правительства по дивидендам.



«Мы, конечно же, рассчитываем исполнить те поручения, которые даны компаниям с госучастием и выплатить не менее 50% прибыли по МСФО как дивиденды. При этом мы работаем в настоящий момент с правительством над тем, чтобы уравнять дивидендную доходность по всем типам акций», — сказал Моос на конференц-коле, посвященном отчетности ВТБ по МСФО за 2017 год.

По его словам, правительство еще не сказало свое последнее слово. Банкир рассчитывает, что это приведет к увеличению доходности на обыкновенную акцию и будет позитивно оценено миноритарными акционерами. Он отметил, что это будет сделано по итогам 2018 года.

При этом группа намерена направить на дивиденды лишь часть прибыли, тогда как остальные средства будут реинвестированы в развитие бизнеса.