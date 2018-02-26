ВТБ прогнозирует рост ВВП России на уровне 2% в 2018 году и среднюю цену на нефть в 60 долларов за баррель. Такие данные следуют из презентации банка, передает ТАСС.



Банк ожидает ключевую ставку ЦБ по итогам 2018 года на уровне 7%.

По прогнозу ВТБ, рост кредитования юрлиц в текущем году составит 5%, а физлиц — 11%. Депозиты юрлиц увеличатся на 11%, а физлиц — на 8%.

При этом ВТБ планирует быть выше рынка по росту кредитования и депозитам как физлиц, так и юрлиц.