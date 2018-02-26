В 2018 году группа ВТБ планирует улучшить большинство финансовых показателей. Несмотря на то что по итогам прошлого года прибыль ВТБ превзошла ожидания аналитиков, в 2018 году прогнозируется ее дальнейший рост. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос.

По его словам, группа рассчитывает на увеличение показателя прибыли со 120 млрд до 150 млрд рублей.



Кроме того, в планах у ВТБ — сохранить чистую процентную маржу на уровне 2017 года, то есть выше 4%.

«Мы рассчитываем, что стоимость риска — соотношение резервов к портфелю — составит около 150 базисных пунктов», — отметил Моос.