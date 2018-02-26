Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) расследует использование недобросовестных практик в отношении 20 компаний, связанных с криптовалютами и зарегистрированных на фондовой бирже Kosdaq.

Как сообщает Anycion , финансовый регулятор предупредил инвесторов о том, что на фондовом рынке был обнаружен ряд нечестных торговых сделок с «акциями компаний, связанных с виртуальной валютой». Среди используемых схем использования интереса к криптовалютам также могут быть анонсы ICO.

Корейские СМИ поясняют, что многие компании опубликовали бизнес-планы, связанные с виртуальной валютой, посредством раскрытия информации, но на самом деле существует много случаев, когда бизнес отложен или сомнителен.