Правительство Венесуэлы может ограничить количество внутренних криптовалютных бирж, на которых будет доступна новая национальная криптовалюта Petro.

В документе , выпущенном 20 февраля, подробно описаны требования, которым должны соответствовать локальные криптовалютные биржи и обменники. После первых 90 дней правительство Венесуэлы может изменить количество допущенных бирж, сообщает Сoindesk .

По словам Даниэля Арраеса, соучредителя BlinkTrade, правительство может ограничить количество разрешенных криптовалютных бирж и обменников. Изменение регулирования может стать хорошей возможностью для операторов рынка, но только в том случае, если обменники являются прозрачными и воспринимаются как законные венесуэльским правительством, пояснил Арраес.

Точное количество обменников, где будет доступна новая криптовалюта, после ее публичного запуска и какие биржи и обменники ведут переговоры с правительством на эту тему остается неясным.