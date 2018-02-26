Банк ЗЕНИТ приглашает на пресс-конференцию на тему: «Презентация нового уникального карточного продукта Visa Банка ЗЕНИТ в партнерстве с сетью АЗС Татнефть».

Программа мероприятия:

10:00-11:00 прибытие участников, регистрация СМИ, приветственный кофе

11:00-11:40 выступления:

11:00-11:15 Дмитрий Юрин, директор Розничного блока Банка ЗЕНИТ

Тема: Новый карточный продукт Банка ЗЕНИТ в рамках стратегического партнерства с сетью АЗС Татнефть.

11:15-11:30 Михаил Воронько, директор по развитию розничного бизнеса Банка ЗЕНИТ

Тема: Презентация параметров и преимуществ нового карточного продукта.

11:30-11:40 Дмитрий Денисов, заместитель Директора по розничной реализации ООО «Татнефть-АЗС-Запад»

Тема: «Эволюция сервиса в сети АЗС «Татнефть»

11:40-12:10 – ответы на вопросы

12:10-13:30 – неформальное общение, фуршет

Аккредитация журналистов: pr@zenit.ru

тел. 8(495) 777-57-07:

Ирина Беляева, доб. 28-94

Сергей Недров, доб. 22-76

Владимир Сысоев, доб. 31-61