Мероприятие пройдет 1 марта в 11:00 в Центре фотографии имени братьев Люмьер по адресу: Москва, Болотная набережная, 3, стр. 1 (м. Кропоткинская).
Банк ЗЕНИТ приглашает на пресс-конференцию на тему: «Презентация нового уникального карточного продукта Visa Банка ЗЕНИТ в партнерстве с сетью АЗС Татнефть».
Программа мероприятия:
10:00-11:00 прибытие участников, регистрация СМИ, приветственный кофе
11:00-11:40 выступления:
11:00-11:15 Дмитрий Юрин, директор Розничного блока Банка ЗЕНИТ
Тема: Новый карточный продукт Банка ЗЕНИТ в рамках стратегического партнерства с сетью АЗС Татнефть.
11:15-11:30 Михаил Воронько, директор по развитию розничного бизнеса Банка ЗЕНИТ
Тема: Презентация параметров и преимуществ нового карточного продукта.
11:30-11:40 Дмитрий Денисов, заместитель Директора по розничной реализации ООО «Татнефть-АЗС-Запад»
Тема: «Эволюция сервиса в сети АЗС «Татнефть»
11:40-12:10 – ответы на вопросы
12:10-13:30 – неформальное общение, фуршет
Аккредитация журналистов: pr@zenit.ru
тел. 8(495) 777-57-07:
Ирина Беляева, доб. 28-94
Сергей Недров, доб. 22-76
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