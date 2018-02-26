Ассоциация региональных банков России проводит 29 марта 2018 года XX Всероссийскую банковскую конференцию « Банковская система России 2018: практические вопросы текущего надзора и регулирования ».

К участию в конференции приглашены представители правительства, федеральных органов власти РФ, руководители Банка России, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы .

На конференции предлагается обсудить широкий круг проблем и задач, связанных с жизненно важными вопросами банковского бизнеса и дальнейшего развития кредитного рынка в России.

В ходе дискуссий участники смогут обменяться мнениями о текущей ситуации сложившейся в банковском секторе РФ, о возможных вариантах развития событий на финансовых рынках, о наиболее эффективных моделях и механизмах оптимизации банковской деятельности.