Бизнес-клиентам УБРиР теперь будет проще и дешевле узнать о современных методах управления предприятием и пройти обучение у «гуру» менеджмента. Обучение проводит Группа компаний «ЦБО» (Центр Бизнес-Образования), обучающая руководителей и специалистов по всей России с 1996 года.

Преимущества оформления договора в УБРиР – экономия времени на поиск подходящего курса. Специалист в отделении банка расскажет об актуальных программах и поможет подобрать ту, которая наиболее соответствует потребностям бизнеса, а также предоставит сертификат на скидку в размере 10% за участие в следующем тренинге и доступ к бонусному онлайн-курсу или вебинару.

Среди ближайших мероприятий ЦБО в Екатеринбурге — программы по искусству переговоров от Владимира Козлова, по развитию эмоционального интеллекта от Радислава Гандапаса, по продажам от Владимира Якубы, по менеджменту от Владимира Тарасова; в Челябинске — двухдневный курс по управлению финансовой устойчивостью компании от Натальи Сафоновой.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в любое отделение УБРиР, обслуживающий юридических лиц. Сотрудник банка поможет сориентироваться в содержании и расписании курсов, зарегистрирует на выбранный тренинг.

УБРиР развивает нефинансовые услуги с 2014 года. В настоящее время для предпринимателей доступны финансовая диагностика, HR-консалтинг, «Бизнес-юрист», страхование имущества, дистанционная регистрация бизнеса, бухгалтерские услуги и теперь Mango Office. Частным клиентам банк предлагает страховые продукты и заполнение налоговых деклараций.

ГК «ЦБО» проводит программы MBA, mini-MBA, семинары, тренинги, курсы повышения квалификации, конференции и зарубежные обучающие программы по самым востребованным деловым тематикам — управленческому мастерству, лидерству, маркетингу, продажам, клиентскому сервису, бухгалтерии и налогам. Обучение проводят известные российские и зарубежные тренеры, в том числе Радислав Гандапас, Игорь Манн, Владимир Тарасов, Игорь Рызов и другие. С 2006 года работает проект «Молодежный бизнес-лагерь» для молодых людей от 15 до 22 лет.