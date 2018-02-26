Один из крупнейших банков Канады Toronto-Dominion Bank провел исследование криптовалютного рынка и принял решение запретить клиентам покупать цифровые валюты с помощью кредитных карт. Представитель банка заявил, что это сделано в целях защиты клиентов, а также банка.

При этом Royal Bank of Canada разрешает клиентам приобретать криптовалюты с помощью кредитных и дебетовых карт только при определенных обстоятельствах, сообщает ForkLog . Однако в RBC предупредили своих клиентов о возможности резкого падения курсов цифровых активов и о рисках, сопряженных с невозможностью покрыть задолженности.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, ранее американские банковские гиганты JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, крупнейший банк в Великобритании Lloyds Banking Group и Virgin Money в Австралии инициировали запрет покупки криптовалют с помощью кредитных карт. На прошлой неделе индийский Citibank India полностью запретил клиентам приобретение криптовалют как через кредитные, так и через дебетовые карты.