Апелляционный суд частично отменил решение арбитражного суда по иску Агентства по страхованию вкладов к бывшим руководителям Спецсетьстройбанка. Об этом сообщается на сайте АСВ.

АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который был лишен лицензии 22 сентября 2014-го и признан банкротом 19 ноября того же года. Определением Арбитражного суда Москвы от 20 ноября 2017 года срок конкурсного производства в отношении банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 21 мая 2018 года.

АСВ 1 июня 2017 года подало в столичный арбитраж заявление о привлечении бывшего председателя правления Спецсетьстройбанка Дмитрия Бухтоярова, заместителя председателя правления Олеси Евдаковой и управляющего Северо-Кавказским филиалом Исы Гагиева к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации на общую сумму 871,427 млн рублей. АСВ поясняло, что выявило признаки преднамеренного банкротства банка: в частности, установлено, что в период с 1 сентября 2012 года по 22 сентября 2014-го контролирующими лицами «совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудно-вексельную задолженность юридических и физических лиц, а также иные действия, направленные на вывод активов банка, что привело к ухудшению его финансового положения».

Определением Арбитражного суда Москвы от 22 ноября 2017 года заявление конкурсного управляющего было удовлетворено в полном объеме : в пользу банка с Бухтоярова, Евдаковой и Гагиева были солидарно взысканы денежные средства в размере 871,427 млн рублей.

Между тем Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 20 февраля 2018 года отменил вышеупомянутое определение столичного от 22 ноября в части привлечения к субсидиарной ответственности Гагиева и Евдаковой, сообщает АСВ в понедельник, 26 февраля. В остальной части ноябрьское определение Арбитражного суда Москвы оставлено без изменения.



В ноябре 2015 года сообщалось о предъявлении Дмитрию Бухтоярову, который также являлся ключевым бенефициаром банка, обвинения в мошенничестве .