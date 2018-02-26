Арбитражный суд Москвы снял арест с денежных средств компании Fintailor Investments Ltd. Об этом сообщил представитель кипрской компании Константин Астафьев, пишут «Ведомости» .

Арбитражный суд Москвы снял арест с денежных средств компании Fintailor Investments Ltd. Об этом сообщил представитель кипрской компании Константин Астафьев, пишут «Ведомости» .



По его словам, такое решение суд принял 22 февраля.

Fintailor Investments подала ходатайство о частичной отмене обеспечительных мер по иску Промсвязьбанка, суд ходатайство кипрской компании удовлетворил. Какая именно сумма высвобождена из-под ареста, Астафьев не уточнил.

Промсвязьбанк через суд требует от бывших акционеров, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, признания недействительными сделок с ценными бумагами банка , совершенных за день до введения временной администрации. Банк также требует вернуть 32 млрд рублей и 505 млн долларов.



