Арбитражный суд Москвы решил не включать в конкурсную массу должника криптовалюту. Решение было принято на заседании 26 февраля судьей Ларисой Кравчук, передает корреспондент РБК .

На заседании рассматривалось ходатайство финансового управляющего Алексея Леонова, который просил у суда разрешить разногласия между ним и должником Ильей Царьковым. Финансовый управляющий просил суд дать разрешение на включение в конкурсную массу содержимого криптокошелька, находящегося по адресу www.blockchain.info, а должника просил обязать передать пароль от кошелька управляющему.

После предоставления должником документов, доказывающих наличие у него кошелька и средств на нем в биткоинах, суд не удовлетворил требования финансового управляющего. Причины отказа суда будут известны после официальной публикации судебного определения. По словам участников заседания, это не значит, что криптовалюта не будет в итоге изъята в счет долга: суд мог передать решение этого вопроса в суд высшей инстанции или в руки финансового управляющего.

Владелец криптокошелька Илья Царьков по собственному заявлению был признан банкротом в октябре прошлого года. Царьков задолжал более 18 млн рублей компании ООО «Рикас Финанс» по договору поручительства, который Царьков заключил в 2006 году по обеспечению обязательств компании-заемщика. Царьков заявил, что не обладает необходимыми средствами и имуществом для погашения задолженности, в связи с чем было принято решение о его банкротстве.

После признания Царькова банкротом была начата процедура реализации его имущества. Изъятием имущества занимается финансовый управляющий Алексей Леонов, который и узнал, что у Царькова есть криптовалютный кошелек на сайте www.blockchain.info. Управляющий предложил включить этот кошелек в конкурсную массу должника, что позволило бы изъять имеющуюся криптовалюту в счет долга. Однако Царьков выступил против, считая, что криптовалюта не является имуществом и не может быть изъята в соответствии с процедурой банкротства.