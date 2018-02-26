Петиция о добавлении Ripple уже собрала 24 тысячи подписей.
Сторонники Ripple организовали сбор подписей для петиции, в которой администрацию Coinbase призывают добавить XRP на платформу.
Один из крупнейших в мире криптовалютных обменников и самый крупный в Северной Америке, Coinbase, до сих пор работает только с 4-мя криптовалютами: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Но давление на компанию со стороны инвесторов Ripple возрастает.
На данный момент, петиции удалось собрать уже 24 тысячи подписей, при чем тысяча подписей добавилась только за последние сутки.
Как напоминает Altcoin, петиции размещенные на сайте change.org, даже в случае если они набирают необходимое количество подписей, не являются чем-то, на что коммерческие организации обязаны реагировать.
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