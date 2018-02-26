Сторонники Ripple организовали сбор подписей для петиции, в которой администрацию Coinbase призывают добавить XRP на платформу.

Один из крупнейших в мире криптовалютных обменников и самый крупный в Северной Америке, Coinbase, до сих пор работает только с 4-мя криптовалютами: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Но давление на компанию со стороны инвесторов Ripple возрастает.

На данный момент, петиции удалось собрать уже 24 тысячи подписей, при чем тысяча подписей добавилась только за последние сутки.

Как напоминает Altcoin , петиции размещенные на сайте change.org, даже в случае если они набирают необходимое количество подписей, не являются чем-то, на что коммерческие организации обязаны реагировать.